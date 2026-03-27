В 2026 году на Свердловской железнодорожной сети предполагается реконструкция более 300 км трассы.

В 2026 году планируется провести обновление 309,4 км пути и замену 161 стрелочного перевода на Свердловской железной дороге с помощью различных видов ремонта. Ремонтные работы будут проводиться на Транссибирской магистрали и рокадных маршрутах в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО – Югре и ЯНАО.

Активная фаза путевых работ начнется в апреле и продолжится до ноября. В первую очередь капитальный ремонт пройдет на участке Войновка – Нижневартовск, затем – на маршрутах Екатеринбург – Чепца, Колчедан – Екатеринбург, Коротчаево – Новый Уренгой. На последнем этапе планируется обновление пути на направлениях Дружинино – Екатеринбург и Екатеринбург – Называевска.

В процессе работ будут задействованы 5 путевых машинных станций и более 100 единиц оборудования: путеукладочные поезда, машины для очистки щебеночного балласта, сварки рельсов, выправки пути и т.д. Для профилактики и ремонта земляного полотна (восстановление откосов насыпи, нарезка кюветов, водоотводных канав, разработка выемок) будут применяться специализированные механизированные комплексы, включающие экскаваторы и бульдозеры.

Ежегодно объем и характер ремонта определяются на основании плановых графиков обновления пути и результатов диагностики текущего состояния полотна. Своевременное проведение путевых работ гарантирует безопасность и надежность перевозок, позволяет увеличить допустимые скорости движения для пассажирских и грузовых поездов на отремонтированных участках, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.