С 29 марта произойдут изменения в графике движения электропоездов на Красноярской железной дороге в Красноярском регионе.

В свете начала ремонтных работ на Красноярской железнодорожной линии, с 29 марта 2026 года произойдут изменения в расписании электропоездов, следующих в Красноярске и по маршрутам Красноярского края. Это коснется примерно 40 маршрутов.

В частности, начиная с указанной даты, утренние электрички Красноярск – Зыково и Зыково – Чернореченская отправятся на 9 минут раньше: в 05:54 (вместо 06:03) и 07:10 (вместо 07:19) соответственно.

Электропоезд Уяр – Решоты будет отправляться на 3 часа 3 минуты позже: отправление со станции Уяр – в 16:32 (вместо 13:29), прибытие в Решоты – в 21:35 (вместо 18:37).

Утренние поезда Красноярск-Северный – Красноярск и Красноярск-Северный – Зеледеево, а также вечерние Базаиха – Чернореченская и Красноярск – Чернореченская будут отправляться на 20-24 минуты позже.

Также будет обновлено расписание электричек, связывающих региональный центр со станциями Минино, Снежница, Кача, Зеледеево, Чернореченская, Боготол, Камарчага, Ужур, Иланская, Дивногорск и следующих по городским маршрутам Красноярска. Время их отправления с начальных и промежуточных станций изменится на несколько минут.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров проверять расписание перед каждой поездкой. Это можно сделать по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.