Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 29 марта произойдут изменения в графике движения электропоездов на Красноярской железной дороге в Красноярском регионе.

2026-03-27 11:39
В свете начала ремонтных работ на Красноярской железнодорожной линии, с 29 марта 2026 года произойдут изменения в расписании электропоездов, следующих в Красноярске и по маршрутам Красноярского края. Это коснется примерно 40 маршрутов.

В частности, начиная с указанной даты, утренние электрички Красноярск – Зыково и Зыково – Чернореченская отправятся на 9 минут раньше: в 05:54 (вместо 06:03) и 07:10 (вместо 07:19) соответственно.

Электропоезд Уяр – Решоты будет отправляться на 3 часа 3 минуты позже: отправление со станции Уяр – в 16:32 (вместо 13:29), прибытие в Решоты – в 21:35 (вместо 18:37).

Утренние поезда Красноярск-Северный – Красноярск и Красноярск-Северный – Зеледеево, а также вечерние Базаиха – Чернореченская и Красноярск – Чернореченская будут отправляться на 20-24 минуты позже.

Также будет обновлено расписание электричек, связывающих региональный центр со станциями Минино, Снежница, Кача, Зеледеево, Чернореченская, Боготол, Камарчага, Ужур, Иланская, Дивногорск и следующих по городским маршрутам Красноярска. Время их отправления с начальных и промежуточных станций изменится на несколько минут.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров проверять расписание перед каждой поездкой. Это можно сделать по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru