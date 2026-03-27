В период с января по февраль текущего года около 200 тысяч людей воспользовались услугами "городских электричек" в Нижнем Новгороде.

2026-03-27 10:28
В период с января по февраль текущего года около 200 тысяч людей воспользовались услугами
В январе-феврале 2026 года около 200 тысяч пассажиров воспользовались услугами "городских электричек" в Нижнем Новгороде.

С 2013 года реализуется проект Горьковской магистрали и АО "ВВППК", который позволил объединить железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть столицы Приволжья. "Городские электрички" обслуживают два направления - сормовское и приокское.

Наибольшим спросом у нижегородцев пользуется первая сормовская линия, которая пролегает от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. В часы пик электрички ходят с интервалом в 15 минут. По этому маршруту проехали 105 тыс. пассажиров.

Вторая сормовская линия соединяет станции Починки и Варя. Здесь утром и вечером (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00) организовано тактовое движение электропоездов. Они отправляются со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневное время (с 10:00 до 14:00) электрички ходят каждые 40 минут. На этом направлении пассажирами стали 77,5 тыс. человек.

Приокская линия охватывает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Просп. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) поезда отправляются с Проспекта Гагарина каждый час. По этому маршруту проехали 13 тыс. пассажиров.

При использовании транспортной карты «Ситикард» в «городской электричке» применяется пересадочный тариф «Электронный кошелек 60 и 90 минут» для поездок между станциями, находящимися в пределах городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки). Станции на маршруте находятся недалеко от остановок городского общественного транспорта для удобства пересадки.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

