Более 350 пассажиров отправились на новом комфортабельном электропоезде из Челябинска в Миасс

2022-08-04 14:01
Новый комфортабельный электропоезд ЭП2Д 4 августа отправился в первый рейс по маршруту Челябинск – Миасс. Пассажирами нового поезда стали более 350 человек.

Новый состав из 6 вагонов будет курсировать на ряде рейсов направления Челябинск – Миасс. До конца 2022 года ожидается прибытие еще 3 составов электропоезда ЭП2Д. Составы будут курсировать на направлениях Челябинск – Карталы и Челябинск – Миасс – Златоуст.

Вагоны нового электропоезда оборудованы эргономичными сидениями, оснащенными USB-портами для зарядки гаджетов, системой климат-контроля, электронными информационными табло. В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок. Кроме того, головные вагоны оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, в том числе  для маломобильных пассажиров, вертикальными креплениями для перевозки велосипедов.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше.

Билеты на пригородные поезда можно оформить за 10 дней до отправления поезда на нашем сайте. в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

