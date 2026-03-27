Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Московской и Рязанской областям начнут действовать с 30 марта 2026 года из-за проведения ремонтных работ.

2026-03-27 09:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 марта 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов, следующих по Московской и Рязанской областям, в связи с планируемыми ремонтными работами на различных участках.

В частности, на участке Щурово – Луховицы в Московской области продолжатся работы по капитальному ремонту 1 главного пути. Ремонтные работы запланированы на 30–31 марта, 1–3, 6–10, 13–17 и 20–22 апреля. Технические перерывы предусмотрены с 02:00 до 12:00.

Также, с 1 по 7, с 13 по 19 и с 27 по 30 апреля на станции Раменское, а также с 6 по 10 апреля на станции Люберцы будут проводиться работы по модернизации энергетических объектов. Работы планируется осуществлять в основном ночью.

В связи с этим, в расписание некоторых электропоездов Казанского направления МЖД внесены изменения. Время отправления и прибытия некоторых поездов, а также количество остановок могут быть изменены. Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а некоторые будут исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

