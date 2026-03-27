Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Московской и Рязанской областям начнут действовать с 30 марта 2026 года из-за проведения ремонтных работ.

С 30 марта 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов, следующих по Московской и Рязанской областям, в связи с планируемыми ремонтными работами на различных участках.

В частности, на участке Щурово – Луховицы в Московской области продолжатся работы по капитальному ремонту 1 главного пути. Ремонтные работы запланированы на 30–31 марта, 1–3, 6–10, 13–17 и 20–22 апреля. Технические перерывы предусмотрены с 02:00 до 12:00.

Также, с 1 по 7, с 13 по 19 и с 27 по 30 апреля на станции Раменское, а также с 6 по 10 апреля на станции Люберцы будут проводиться работы по модернизации энергетических объектов. Работы планируется осуществлять в основном ночью.

В связи с этим, в расписание некоторых электропоездов Казанского направления МЖД внесены изменения. Время отправления и прибытия некоторых поездов, а также количество остановок могут быть изменены. Некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а некоторые будут исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.