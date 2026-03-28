О транспортировке людей в Дагестанской Республике

2026-03-28 19:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

29 марта поезд № 135, следующий из Махачкалы в Санкт-Петербург, будет двигаться по измененному маршруту через Кизляр, возвращаясь на основной маршрут на станции Гудермес.

Обращаем внимание пассажиров, которые собираются садиться на станции Хасав-Юрт! Они будут доставлены на автобусе до станции Кизил-Юрт, где смогут пересесть на поезд № 135.

Мы будем информировать пассажиров обо всех изменениях через СМС.

Возврат и переоформление билетов производится без взимания дополнительных платежей. Данные о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД».

Телефон для связи с Центром поддержки клиентов ОАО «РЖД» работает круглосуточно и бесплатно: 8 (800) 775-00-00.

Напоминаем, что из-за неблагоприятных погодных условий движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт на Северо-Кавказской железной дороге временно приостановлено.

