О расписании движения железнодорожного транспорта в Дагестанской Республике

28-го марта в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке Ярыкса, произошло размывание опор железнодорожного моста и обвал пролетных конструкций на двух путях станции Хасав-Юрт.
Жертв и пострадавших нет.
Движение поездов на участке между Хасав-Юрт и Кади-Юрт пришлось приостановить. Здесь обычно курсирует один парный пассажирский поезд дальнего следования.
Кроме того, из-за погодных условий произошло затопление путей на станции Тарки. Движение поездов на этой станции также приостановлено. В результате поезд № 85 Москва – Дербент задерживается на станции Махачкала на 2,5 часа.
Пассажиров поездов № 86 Дербент – Москва и № 85 Москва – Дербент на участке Махачкала – Манас будут перевозить автобусами.
Отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент, а маршрут пяти пригородных поездов на участках Дербент – Махачкала и Дербент – Хасав-Юрт сокращен до станции Манас.