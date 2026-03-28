О расписании движения железнодорожного транспорта в Дагестанской Республике

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

28-го марта в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке Ярыкса, произошло размывание опор железнодорожного моста и обвал пролетных конструкций на двух путях станции Хасав-Юрт.

Жертв и пострадавших нет.

Движение поездов на участке между Хасав-Юрт и Кади-Юрт пришлось приостановить. Здесь обычно курсирует один парный пассажирский поезд дальнего следования.

Кроме того, из-за погодных условий произошло затопление путей на станции Тарки. Движение поездов на этой станции также приостановлено. В результате поезд № 85 Москва – Дербент задерживается на станции Махачкала на 2,5 часа.

Пассажиров поездов № 86 Дербент – Москва и № 85 Москва – Дербент на участке Махачкала – Манас будут перевозить автобусами.

Отменено движение двух пригородных поездов на участке Махачкала – Дербент, а маршрут пяти пригородных поездов на участках Дербент – Махачкала и Дербент – Хасав-Юрт сокращен до станции Манас.