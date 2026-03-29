Возобновлена работа пригородных жалезнодорожных маршрутов в Дагестане

29-го марта было возобновлено движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасав-Юрт Северо-Кавказской железной дороги, которое было прекращено 28-го марта из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, было открыто движение по одной из дорог на станции Тарки.

В данный момент в Республике Дагестан продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, которая пострадала в результате недавнего подтопления.

На место происшествия была направлена специализированная техника, вагоны с бутовым камнем, щебнем, тетраподами. Примерно 200 железнодорожников принимают участие в работах. Проводится осмотр искусственных сооружений в пределах станции Хасав-Юрт.

ОАО «РЖД» делает все возможное для полного восстановления железнодорожного сообщения в Республике Дагестан.