Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О транспортировке пассажиров на поезде № 136 из Санкт-Петербурга в Махачкалу

2026-03-29 10:34
В данный момент из-за сложных метеорологических условий временно приостановлено движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт Северо-Кавказской железной дороги. В связи с этим, поезд № 136, следующий из Санкт-Петербурга в Махачкалу 27 марта, будет двигаться по измененному маршруту через станцию Кизляр и вернется на основной маршрут на станции Кизил-Юрт.

Пассажиры, которые планировали посадку на станциях Хасав-Юрт и Кади-Юрт, будут доставлены автобусом до станции Кизил-Юрт, где смогут сесть на поезд.

Такая же схема будет применяться и для поезда № 135, следующего из Махачкалы в Санкт-Петербург, до момента возобновления движения на закрытом участке.

О всех изменениях мы будем информировать пассажиров через СМС.

Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД» .

Круглосуточный бесплатный номер телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru