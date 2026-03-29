О транспортировке пассажиров на поезде № 136 из Санкт-Петербурга в Махачкалу

В данный момент из-за сложных метеорологических условий временно приостановлено движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт Северо-Кавказской железной дороги. В связи с этим, поезд № 136, следующий из Санкт-Петербурга в Махачкалу 27 марта, будет двигаться по измененному маршруту через станцию Кизляр и вернется на основной маршрут на станции Кизил-Юрт.

Пассажиры, которые планировали посадку на станциях Хасав-Юрт и Кади-Юрт, будут доставлены автобусом до станции Кизил-Юрт, где смогут сесть на поезд.

Такая же схема будет применяться и для поезда № 135, следующего из Махачкалы в Санкт-Петербург, до момента возобновления движения на закрытом участке.

О всех изменениях мы будем информировать пассажиров через СМС.

Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте ОАО «РЖД» .

Круглосуточный бесплатный номер телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщает пресс-служба АО «ФПК».