Октябрьская железнодорожная компания организует поезда для борьбы с эрозией в Карельской Республике.

Работы по обеспечению пропуска талых и паводковых вод в районе железнодорожной инфраструктуры проводит Октябрьская железная дорога, включая территорию Республики Карелии.
С целью быстрого устранения возможных последствий паводка формируются специальные противоразмывные поезда, которые включают вагоны с щебнем, бутовым камнем и наборами аварийно-восстановительных инструментов и материалов.
Четыре станции в Карелии будут служить базой для противоразмывных поездов.
Также продолжается процесс очистки кюветов, нагорных и водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб от снега и льда. Был проведен замер русел рек Шуя, Суна, Кутижма, Выг, Янисйоки, Сегежа, Онда, Кемь, Нюхча и на Беломоро-Балтийском канале, где находятся железнодорожные мосты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.