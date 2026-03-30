Октябрьская железнодорожная компания организует поезда для борьбы с эрозией в Карельской Республике.

2026-03-30 16:52
Октябрьская железнодорожная компания организует поезда для борьбы с эрозией в Карельской Республике.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работы по обеспечению пропуска талых и паводковых вод в районе железнодорожной инфраструктуры проводит Октябрьская железная дорога, включая территорию Республики Карелии.

С целью быстрого устранения возможных последствий паводка формируются специальные противоразмывные поезда, которые включают вагоны с щебнем, бутовым камнем и наборами аварийно-восстановительных инструментов и материалов.

Четыре станции в Карелии будут служить базой для противоразмывных поездов.

Также продолжается процесс очистки кюветов, нагорных и водоотводных канав, отверстий малых мостов и труб от снега и льда. Был проведен замер русел рек Шуя, Суна, Кутижма, Выг, Янисйоки, Сегежа, Онда, Кемь, Нюхча и на Беломоро-Балтийском канале, где находятся железнодорожные мосты, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

