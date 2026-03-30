Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по пяти маршрутам Московской железной дороги, ожидаются в апреле из-за проведения ремонтных работ.

В апреле из-за ремонтных работ на станциях Бужаниново, Москва-Бутырская и перегонах Люблино-Сортировочное-Северное – Подольск, Серпухов – Шарапова Охота, Москва-Бутырская – Бескудниково, Лобня – Икша и Вербилки – Соревнование произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов Ярославского, Савёловского, Белорусского, Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессы.

Так, на станции Бужаниново Ярославского направления МЖД 31 марта с 22:00 до 07:25 1 апреля, а также 7 и 8 апреля в те же часы и 1 и 8 апреля с 11:30 до 13:30 будут проводиться работы по замене двух стрелочных переводов. В это время движение поездов по 2 пути будет приостановлено, что повлечет изменения в расписании: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

На станции Москва-Бутырская Савёловского направления МЖД 5 апреля с 00:00 до 10:00 запланированы работы по замене стрелочного перевода. Во время работ движение поездов на участке Москва-Смоленская – Москва-Бутырская будет организовано по одному пути в реверсивном режиме. Это приведет к корректировкам в расписании: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, часть электричек проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов будет выведен из расписания.

Технические перерывы для выполнения работ по установке балок пролетного строения в рамках капитального ремонта Старого Симферопольского шоссе в Лукино, Серпуховского городского округа, запланированы на 2, 3 и 6 апреля с 13:30 до 15:20 на участке Серпухов – Шарапова Охота Курского направления МЖД. В это время движение поездов будет временно приостановлено, что повлияет на расписание: изменится время отправления и прибытия у некоторых поездов, а 5 поездов пройдут по сокращенному маршруту.

На Савёловском направлении ремонтные работы будут проводиться на различных участках в разное время в апреле. Это приведет к изменению расписания у некоторых поездов, а 2 электрички пройдут по сокращенному маршруту.

На участке Подольск – Люблино-Сортировочное-Северное технические перерывы для проведения комплексных ремонтных работ запланированы на конец марта и апрель. Работы будут проводиться в основном ночью, с 00:00 до 05:00. Это повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, несколько электричек пройдут по сокращенным маршрутам, 3 поезда будут временно исключены из графика.

Администрация Московской железной дороги призывает пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и своевременно изучить изменения в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановках, на официальном веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.