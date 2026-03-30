С первого апреля пенсионеры Свердловской области снова смогут воспользоваться привилегией на поездки в пригородных поездах.

2026-03-30 15:55
Начиная с 1 апреля 2026 года, пенсионеры, проживающие в Свердловской области, смогут воспользоваться сезонной скидкой в 50% на проезд в пригородных поездах СвЖД. Данная льгота будет действовать до 31 октября 2026 года. Правительство области определило категории граждан и условия предоставления скидки.

Льгота предоставляется на основании документов, подтверждающих личность и факт проживания в Свердловской области, а также право на получение льготы: пенсионного удостоверения с отметкой о назначении страховой пенсии по старости, свидетельства пенсионера или справки о получении страховой пенсии по старости от Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Важно иметь эти документы при себе во время поездки.

Льготные билеты можно приобрести в кассах перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», или непосредственно в пригородных поездах, если на станции отсутствуют кассы.

Стоит отметить, что в пределах города Екатеринбурга, где с 2023 года действует Единый городской тариф (ЕГТ), стоимость проезда для пенсионеров с учетом льготы с 1 апреля по 31 октября составит 22 рубля. В зону ЕГТ входят 48 станций и остановочных пунктов СвЖД. В рамках "наземного метро" доступно 133 пригородных поезда.

Полный список региональных льгот можно найти на сайте Свердловской пригородной компании или в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

