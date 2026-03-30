В период с января по февраль текущего года, более 3,8 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку на станциях Горьковской железнодорожной линии.

В январе-феврале 2026 года на территории станций Горьковской железнодорожной сети специализированную поддержку получили свыше 3,8 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями. Это на 8% больше, чем в тот же период 2025 года.

Запросы принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Большинство обращений пришло от посетителей станций Нижний Новгород (827), Киров (687), Казань (342), Ижевск (301) и Казань-Восстание (235).

Сотрудники Центра встречают пассажиров с ограниченными физическими возможностями, помогают при покупке билетов, сопровождают по территории станции и при посадке в поезд. При необходимости предоставляют кресло-коляску или каталку для лежачих больных, а также помогают с перевозкой багажа. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно осуществить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно подать за три дня до поездки, но не позднее чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.