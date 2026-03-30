В апреле 2026 года расписание движения "Ласточек" между Ивановом и Москвой претерпит изменения.

В апреле из-за плановых ремонтных работ на путях, "Ласточки", следующие между Иваново и Москвой, будут перевозить пассажиров с измененным расписанием.

7 и 10 апреля изменения затронут расписание ночных "Ласточек" Москва - Иваново и Иваново - Москва, 25, 26 апреля - утренних и ночных Москва - Иваново и Иваново - Москва.

Расписание будет скорректировано в пределах от 5 до 48 минут.

Мы просим пассажиров учесть эти изменения при планировании своих поездок. Напоминаем, что ежегодный плановый ремонт путей помогает улучшить надежность перевозок.

Вы можете ознакомиться с расписанием поездов и купить билеты на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в кассах дальнего следования, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.