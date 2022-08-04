ОАО «ЖД» продолжает обновление пассажирского подвижного состава в Приморье

10:42

Во Владивостоке в преддверии профессионального праздника Дня железнодорожника состоялась презентация новых пассажирских вагонов для поездов дальнего следования и запуск в первый рейс современного электропоезда ЭП3Д по маршруту Владивосток – Спасск-Дальний.

В торжественном мероприятия на вокзале в краевой столице приняли участие руководители ДВЖД, органов региональной власти и общественных организаций, работники и ветераны железнодорожного транспорта.

Электрпоезда серии ЭП3Д обеспечивают пассажирам комфорт, безопасность путешествия и доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха, а также отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией.

Обновление подвижного состава является приоритетным направлением стратегического развития холдинга ЖД в области пассажирских железнодорожных перевозок, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.