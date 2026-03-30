На Юго-Восточной железнодорожной линии установлено новое суточное достижение по загрузке зерновых.

2026-03-30 13:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение дня 27 марта с терминалов ЮВЖД было отправлено рекордное количество зерна - примерно 47,5 тыс. тонн ячменя, пшеницы, кукурузы, гороха и других культур. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года - 41,1 тыс. тонн. Достигнутый результат превзошел обычную суточную нагрузку более чем в два раза.

Загрузка производилась на 44 станциях. Большая часть зерновых была отправлена из Тамбовской (35%) и Липецкой (27%) областей. Большинство этого груза (80%) будет экспортировано через порты Черного моря.

«Благодаря расположению магистрали в плодородных регионах страны, мы активно сотрудничаем с производителями сельскохозяйственной продукции различного масштаба: от частных фермеров до крупных предприятий. Аграрии являются одними из наших ключевых партнеров. Обновленный рекорд суточной загрузки - это яркий пример успешной совместной работы с регионами Российской Федерации», - заявил глава Юго-Восточной железной дороги Игорь Наталенко, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

