С начала 4 апреля в Нижегородской области запланированы первые «дачные» поезда

С приходом дачного сезона на Горьковской железнодорожной линии обычно добавляются дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным маршрутам.

Например, начиная с 4 апреля 2026 года, по субботам и воскресеньям на Арзамасском направлении в Нижегородской области запланированы следующие электрички:

№ 6005/6006 Нижний Новгород – Просп. Гагарина с отправлением в 06:40 и прибытием в 08:16;

№ 6711 Просп. Гагарина – Суроватиха с отправлением в 08:28 и прибытием в 10:34;

№ 6707 Кустовая – Суроватиха с отправлением в 07:40 и прибытием в 09:39;

№ 6710 Суроватиха – Просп. Гагарина с отправлением в 14:01 и прибытием в 16:03;

№ 6714 Суроватиха – Кустовая с отправлением в 15:10 и прибытием в 16:49.

Также, электропоезд № 6039/6040 Просп. Гагарина – Моховые Горы с отправлением в 16:11 и прибытием в 17:33 теперь будет ходить ежедневно.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.