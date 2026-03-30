Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала 4 апреля в Нижегородской области запланированы первые «дачные» поезда

2026-03-30 12:15
С приходом дачного сезона на Горьковской железнодорожной линии обычно добавляются дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным маршрутам.

Например, начиная с 4 апреля 2026 года, по субботам и воскресеньям на Арзамасском направлении в Нижегородской области запланированы следующие электрички:

  • № 6005/6006 Нижний Новгород – Просп. Гагарина с отправлением в 06:40 и прибытием в 08:16;
  • № 6711 Просп. Гагарина – Суроватиха с отправлением в 08:28 и прибытием в 10:34;
  • № 6707 Кустовая – Суроватиха с отправлением в 07:40 и прибытием в 09:39;
  • № 6710 Суроватиха – Просп. Гагарина с отправлением в 14:01 и прибытием в 16:03;
  • № 6714 Суроватиха – Кустовая с отправлением в 15:10 и прибытием в 16:49.

Также, электропоезд № 6039/6040 Просп. Гагарина – Моховые Горы с отправлением в 16:11 и прибытием в 17:33 теперь будет ходить ежедневно.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru