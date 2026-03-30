С 4 апреля изменится график движения вечерних пригородных поездов на маршруте Светлогорск – Калининград.

2026-03-30 10:42
С 4-го апреля 2026 года произойдут изменения в графике движения двух вечерних пригородных поездов, следующих по Светлогорскому маршруту Калининградской железнодорожной сети.

Пригородный поезд № 6724, который обычно отправляется каждый день со станции Светлогорск-2 в 19:57, будет ходить только в рабочие дни. Пригородный поезд № 6726, который обычно отправляется в рабочие дни в 20:36 со станции Светлогорск-2 до Южного вокзала, перейдет на ежедневное движение.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов будут доступны на официальном веб-сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

 

