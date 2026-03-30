Современные электровозы "Ермак" были доставлены в депо Лянгасово.

09:30

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Два новых грузовых электровоза 2ЭС5К «Ермак» стали частью локомотивного депо Лянгасово Горьковской железнодорожной магистрали.

Эти электровозы были изготовлены на Новочеркасском заводе и уже зарекомендовали себя на сложных участках Урала, Сибири и Дальнего Востока. Они способны управлять составами большой длины и веса.

Новые локомотивы предназначены для поэтапной замены грузовых электровозов серии ВЛ-80. «Ермаки» имеют ряд преимуществ по сравнению со старыми моделями, включая улучшенные тяговые и динамические характеристики. Их использование позволит сократить специфическое потребление электроэнергии на 2-4%.

Напомним, что в марте 2026 года локомотивное депо Киров получило 4 новых пассажирских электровоза переменного тока серии ЭП1М, также изготовленных в Новочеркасске. Они обладают более эргономичным дизайном и улучшенными техническими характеристиками, могут управлять составами из 24 пассажирских вагонов и достигать скорости до 140 км/ч.

Обновление подвижного состава является одной из ключевых задач железнодорожной магистрали, направленной на повышение безопасности движения поездов, улучшение качества грузоперевозок и снижение воздействия на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.