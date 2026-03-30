Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современные электровозы "Ермак" были доставлены в депо Лянгасово.

2026-03-30 09:30
Современные электровозы
Два новых грузовых электровоза 2ЭС5К «Ермак» стали частью локомотивного депо Лянгасово Горьковской железнодорожной магистрали.

Эти электровозы были изготовлены на Новочеркасском заводе и уже зарекомендовали себя на сложных участках Урала, Сибири и Дальнего Востока. Они способны управлять составами большой длины и веса.

Новые локомотивы предназначены для поэтапной замены грузовых электровозов серии ВЛ-80. «Ермаки» имеют ряд преимуществ по сравнению со старыми моделями, включая улучшенные тяговые и динамические характеристики. Их использование позволит сократить специфическое потребление электроэнергии на 2-4%.

Напомним, что в марте 2026 года локомотивное депо Киров получило 4 новых пассажирских электровоза переменного тока серии ЭП1М, также изготовленных в Новочеркасске. Они обладают более эргономичным дизайном и улучшенными техническими характеристиками, могут управлять составами из 24 пассажирских вагонов и достигать скорости до 140 км/ч.

Обновление подвижного состава является одной из ключевых задач железнодорожной магистрали, направленной на повышение безопасности движения поездов, улучшение качества грузоперевозок и снижение воздействия на окружающую среду, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru