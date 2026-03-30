Во время майских торжеств на Южно-Уральской железнодорожной линии запланированы дополнительные поезда, отправляющиеся из Челябинска и Оренбурга.

09:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В майские праздники и выходные на ЮУЖД запланированы 5 дополнительных рейсов из Оренбурга и Челябинска в Москву и Санкт-Петербург:

№ 185/186 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 28 апреля, возвращение из Москвы – 30 апреля;

№ 197/198 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 2 и 10 мая, возвращение из Москвы – 4 и 12 мая;

№ 189/190 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 6 мая, возвращение из Москвы – 8 мая;

№ 288/287 Челябинск – Москва отправится из Челябинска 28 апреля, 2, 6 и 10 мая, возвращение из Москвы – 30 апреля, 4, 8 и 12 мая.

В составе поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров, купе для мужчин/женщин, возможность перевозки домашних животных без присутствия хозяев, багажное купе.

Дополнительный рейс № 240/239 Челябинск – Санкт-Петербург организован в рамках патриотического тура для школьников «Поезд памяти, поезд Победы: город-герой Ленинград». Отправление из Челябинска запланировано на 29 апреля в 12:00, возвращение в Челябинск из Санкт-Петербурга – 5 мая в 21:40.

В течение трех дней участники тура посетят Кронштадт и узнают о истории создания российского флота на Балтике, посетят Монумент героическим защитникам Ленинграда. Также они осмотрят знаменитые дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляются по Петропавловской крепости и посетят киностудию «Ленфильм». Подробности о поездке можно узнать у туроператора по ссылке.

Расписание и билеты на указанные рейсы можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.