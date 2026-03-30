Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время майских торжеств на Южно-Уральской железнодорожной линии запланированы дополнительные поезда, отправляющиеся из Челябинска и Оренбурга.

2026-03-30 09:26
В майские праздники и выходные на ЮУЖД запланированы 5 дополнительных рейсов из Оренбурга и Челябинска в Москву и Санкт-Петербург:

  • № 185/186 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 28 апреля, возвращение из Москвы – 30 апреля;
  • № 197/198 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 2 и 10 мая, возвращение из Москвы – 4 и 12 мая;
  • № 189/190 Оренбург – Москва отправится из Оренбурга 6 мая, возвращение из Москвы – 8 мая;
  • № 288/287 Челябинск – Москва отправится из Челябинска 28 апреля, 2, 6 и 10 мая, возвращение из Москвы – 30 апреля, 4, 8 и 12 мая.

В составе поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров, купе для мужчин/женщин, возможность перевозки домашних животных без присутствия хозяев, багажное купе.

Дополнительный рейс № 240/239 Челябинск – Санкт-Петербург организован в рамках патриотического тура для школьников «Поезд памяти, поезд Победы: город-герой Ленинград». Отправление из Челябинска запланировано на 29 апреля в 12:00, возвращение в Челябинск из Санкт-Петербурга – 5 мая в 21:40.

В течение трех дней участники тура посетят Кронштадт и узнают о истории создания российского флота на Балтике, посетят Монумент героическим защитникам Ленинграда. Также они осмотрят знаменитые дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляются по Петропавловской крепости и посетят киностудию «Ленфильм». Подробности о поездке можно узнать у туроператора по ссылке.

Расписание и билеты на указанные рейсы можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru