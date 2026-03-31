Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Системы диагностики вагонов, произведенные в нашей стране, улучшат безопасность пассажирского железнодорожного транспорта.

2026-03-31 17:52
Система автоматического мониторинга состояния пассажирских вагонов (САМСПВ) начинает использоваться в фирменных поездах "Красная стрела". Это продукт российской компании "КСК Элком", который способен в режиме онлайн отслеживать состояние подвижного состава. Сенсоры собирают информацию о скорости, температуре в вагонах, работе электроустройств, дверей, туалетов и других параметрах. Затем система обрабатывает данные и определяет возможные отклонения от стандартов. Такой подход помогает прогнозировать риски и предотвратить сбои.

Новая система значительно снизит количество неисправностей оборудования, что увеличит безопасность и комфорт пассажиров. В тестовом режиме технологию будут использовать для анализа состояния вагонов габарита Т с расширенным пространством салона.

Продукт "КСК Элком" - не единственный в России. Специализированный железнодорожный институт АО "ВНИИЖТ" разработал прототип аналогичной системы диагностики для скоростного электропоезда "Ласточка". Тестирование подвижного состава с новым оборудованием начнется в этом году. В будущем планируется установка таких систем на другие пассажирские поезда.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru