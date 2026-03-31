Системы диагностики вагонов, произведенные в нашей стране, улучшат безопасность пассажирского железнодорожного транспорта.

Система автоматического мониторинга состояния пассажирских вагонов (САМСПВ) начинает использоваться в фирменных поездах "Красная стрела". Это продукт российской компании "КСК Элком", который способен в режиме онлайн отслеживать состояние подвижного состава. Сенсоры собирают информацию о скорости, температуре в вагонах, работе электроустройств, дверей, туалетов и других параметрах. Затем система обрабатывает данные и определяет возможные отклонения от стандартов. Такой подход помогает прогнозировать риски и предотвратить сбои.

Новая система значительно снизит количество неисправностей оборудования, что увеличит безопасность и комфорт пассажиров. В тестовом режиме технологию будут использовать для анализа состояния вагонов габарита Т с расширенным пространством салона.

Продукт "КСК Элком" - не единственный в России. Специализированный железнодорожный институт АО "ВНИИЖТ" разработал прототип аналогичной системы диагностики для скоростного электропоезда "Ласточка". Тестирование подвижного состава с новым оборудованием начнется в этом году. В будущем планируется установка таких систем на другие пассажирские поезда.