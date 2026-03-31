С первого апреля в Липецкой области произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов.
2026-03-3117:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С 1 апреля для комфорта пассажиров изменяется график движения некоторых пригородных поездов на участке Грязи-Воронежские – Елец. Это решение принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области.
Обновленное расписание:
№ 6203 Грязи-Воронежские – Липецк – Елец отправляется в 06:59, приезжает на станцию Елец в 09:23 (понедельник, четверг, пятница);
№ 6201 Грязи-Воронежские – Липецк отправляется в 06:59, приезжает на станцию Липецк в 07:47 (вторник, среда);
№ 6205 Грязи-Воронежские – Липецк отправляется в 17:09, приезжает на станцию Липецк в 17:49 (понедельник-пятница, рабочие дни);
№ 6202 Липецк – Грязи-Воронежские отправляется в 07:04, приезжает на станцию Грязи-Воронежские в 07:48 (понедельник-пятница, рабочие дни);
№ 6204 Елец – Липецк – Грязи-Воронежские отправляется в 15:25, приезжает на станцию Грязи-Воронежские в 17:49 (понедельник, четверг, пятница);
№ 6210 Липецк – Грязи-Воронежские отправляется в 17:02, приезжает на станцию Грязи-Воронежские в 17:49 (вторник, среда).
Все поезда останавливаются на о. п. ОЭЗ Липецк. Детальную информацию о расписании можно получить через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в кассах или на сайте АО «ППК «Черноземье», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
