Сотрудники компании и Корпоративного университета РЖД были удостоены государственных и отраслевых наград.

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
Федор Николаевич Анпилогов – дорожный мастер Сольвычегодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры.
Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:
Николай Сергеевич Баранов, работающий электромехаником на Свердловской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;
Андрей Викторович Демидов, машинист электропоезда в моторвагонном депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава;
Александр Анатольевич Калистратов, машинист железнодорожно-строительных машин на путевой машинной станции № 54 Забайкальской дирекции по ремонту пути;
Людмила Николаевна Комарова, экономист в эксплуатационном локомотивном депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;
Сергей Анатольевич Токарев, машинист тепловоза в эксплуатационном локомотивном депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги.
Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин наградил за трудовые достижения медалью «За строительство транспортных объектов»:
Кирилл Андреевич Митрофанов, начальник ремонтно-ревизионного участка Красноярской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению.
Была высказана Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
Игорю Ивановичу Руденко, электромеханику Ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
Сергею Васильевичу Садовому, ведущему специалисту по закупкам Калининградского центра организации закупок.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил благодарность за вклад в развитие системы дополнительного профессионального образования в сфере железнодорожного транспорта, объявив Благодарность Президента Российской Федерации:
коллективу автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет РЖД».
Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.