Сотрудники компании и Корпоративного университета РЖД были удостоены государственных и отраслевых наград.

2026-03-31 17:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
  • Кузнецову Владимиру Владимировичу – начальнику отдела эксплуатации и ремонта вагонов Южно-Уральской дирекции вагонного хозяйства.

Олег Белозёров, глава и председатель совета директоров ОАО «РЖД», вручил государственные награды выдающимся сотрудникам и команде «Корпоративного университета РЖД».

В частности, по указу президента РФ Владимира Путина за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью «За развитие железнодорожного транспорта»:

  • Сергей Викторович Котов – руководитель производственного участка Орловско-Курского регионального центра связи Московской дирекции связи;
  • Сергей Валентинович Родин – инспектор-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Тайшет Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Татьяна Даниловна Иовенко – старший технолог производственно-технического отдела Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств.

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Ольге Александровне Бирюковой – дежурному на станции Орск Южно-Уральской дирекции управления движением;
  • Ольге Ивановне Горшковой – старшему технологу Астраханского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению;
  • Андрею Валерьевичу Жуку – машинисту Северо-Западной дирекции скоростного сообщения полигона Октябрьской железной дороги;
  • Николаю Викторовичу Салееву – руководителю железнодорожного вокзала Саранск Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

  • Федор Николаевич Анпилогов – дорожный мастер Сольвычегодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Николай Сергеевич Баранов, работающий электромехаником на Свердловской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;
  • Андрей Викторович Демидов, машинист электропоезда в моторвагонном депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Александр Анатольевич Калистратов, машинист железнодорожно-строительных машин на путевой машинной станции № 54 Забайкальской дирекции по ремонту пути;
  • Людмила Николаевна Комарова, экономист в эксплуатационном локомотивном депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;
  • Сергей Анатольевич Токарев, машинист тепловоза в эксплуатационном локомотивном депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин наградил за трудовые достижения медалью «За строительство транспортных объектов»:

  • Кирилл Андреевич Митрофанов, начальник ремонтно-ревизионного участка Красноярской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению.

Была высказана Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Игорю Ивановичу Руденко, электромеханику Ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
  • Сергею Васильевичу Садовому, ведущему специалисту по закупкам Калининградского центра организации закупок.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил благодарность за вклад в развитие системы дополнительного профессионального образования в сфере железнодорожного транспорта, объявив Благодарность Президента Российской Федерации:

  • коллективу автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет РЖД».
