Сотрудники компании и Корпоративного университета РЖД были удостоены государственных и отраслевых наград.

17:05

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Кузнецову Владимиру Владимировичу – начальнику отдела эксплуатации и ремонта вагонов Южно-Уральской дирекции вагонного хозяйства.

Олег Белозёров, глава и председатель совета директоров ОАО «РЖД», вручил государственные награды выдающимся сотрудникам и команде «Корпоративного университета РЖД».

В частности, по указу президента РФ Владимира Путина за заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью «За развитие железнодорожного транспорта»:

Сергей Викторович Котов – руководитель производственного участка Орловско-Курского регионального центра связи Московской дирекции связи;

Сергей Валентинович Родин – инспектор-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Тайшет Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Татьяна Даниловна Иовенко – старший технолог производственно-технического отдела Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств.

Присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

Ольге Александровне Бирюковой – дежурному на станции Орск Южно-Уральской дирекции управления движением;

Ольге Ивановне Горшковой – старшему технологу Астраханского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению;

Андрею Валерьевичу Жуку – машинисту Северо-Западной дирекции скоростного сообщения полигона Октябрьской железной дороги;

Николаю Викторовичу Салееву – руководителю железнодорожного вокзала Саранск Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

Федор Николаевич Анпилогов – дорожный мастер Сольвычегодской дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры.

Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации:

Николай Сергеевич Баранов, работающий электромехаником на Свердловской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению;

Андрей Викторович Демидов, машинист электропоезда в моторвагонном депо Казань Горьковской дирекции моторвагонного подвижного состава;

Александр Анатольевич Калистратов, машинист железнодорожно-строительных машин на путевой машинной станции № 54 Забайкальской дирекции по ремонту пути;

Людмила Николаевна Комарова, экономист в эксплуатационном локомотивном депо Поворино Юго-Восточной дирекции тяги;

Сергей Анатольевич Токарев, машинист тепловоза в эксплуатационном локомотивном депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги.

Министр транспорта Российской Федерации Андрей Сергеевич Никитин наградил за трудовые достижения медалью «За строительство транспортных объектов»:

Кирилл Андреевич Митрофанов, начальник ремонтно-ревизионного участка Красноярской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению.

Была высказана Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

Игорю Ивановичу Руденко, электромеханику Ростовской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

Сергею Васильевичу Садовому, ведущему специалисту по закупкам Калининградского центра организации закупок.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выразил благодарность за вклад в развитие системы дополнительного профессионального образования в сфере железнодорожного транспорта, объявив Благодарность Президента Российской Федерации: