Железная дорога на Юго-Востоке оборудована для справления с потоками паводковых и ливневых вод.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для обеспечения непрерывного и безопасного движения поездов на Юго-Восточной железной дороге были выполнены меры по подготовке путевого хозяйства к периоду паводков и ливней. Был осуществлен осмотр железнодорожного полотна и составлен список потенциально подтопляемых участков. Локомотивные экипажи прошли инструктаж по управлению поездами в местах возможного размыва и деформации земляного полотна.

Работники железной дороги очистили от снега более 2 тыс. малых мостов и труб, примерно 366 км водоотводных сооружений, проверили состояние 37 плотин, расположенных выше уровня железнодорожного полотна. Для контроля уровня воды в реках, находящихся рядом с магистралью, было организовано 37 водомерных станций.

На станциях Россошь, Лиски, Грязи, Тамбов, Поворино, Ртищево, Балашов-1, Елец, Белгород было сформировано 9 противоразмывных поездов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.