Ученики из Казани посетили железнодорожные компании Татарстана в рамках экскурсий.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали провели ряд мероприятий в Татарстане в рамках акции «Безопасный транспорт», которая проходила по всей территории ОАО «РЖД» с 23 по 31 марта 2026 года.

Основная задача – предотвращение инцидентов с подростками на железнодорожном транспорте, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и на местах подвижного состава, не предназначенных для этого («зацепинг»).

Так, в Юдино дети посетили музей станции и локомотивное депо. Экскурсия дала возможность узнать о работе железнодорожников изнутри – ознакомиться с устройством локомотивов, процессом ремонта и технического обслуживания, а также пообщаться с сотрудниками разных специальностей.

На станции Казань состоялся интересный квест, во время которого дети с помощью скрытых подсказок смогли узнать о работе станции и железнодорожного вокзала, а также попробовать себя в роли машиниста поезда на учебном тренажере.

Особое внимание во время экскурсий было уделено вопросам безопасности. Школьники узнали о правилах поведения на железной дороге и мерах предосторожности при нахождении рядом с подвижным составом. В общей сложности, профилактические мероприятия посетило более 100 школьников.

Горьковская железная дорога регулярно проводит профилактическую работу по предотвращению детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, используя игровые и обучающие форматы для каждой возрастной группы. Такой подход играет важную роль не только в формировании безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, но и осознанного отношения к выбору будущей профессии.

Хотим подчеркнуть: железнодорожные пути – это место усиленного риска. Призываем граждан строго следовать правилам безопасности при использовании транспорта, быть настороже в районе движения поездов и отказаться от использования смартфонов и других устройств во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.