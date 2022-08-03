На центральном участке МЦД открылся новый путь и завершилось реверсивное движение поездов

16:27

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров ознакомились с ходом строительства нового подземного вестибюля на Курском вокзале и проехали на электропоезде до остановочного пункта Площадь трех вокзалов – такое название теперь носит бывшая станция Каланчевская.

На этом участке открылся новый железнодорожный путь, и поезда Московских центральных диаметров начали курсировать по двум путям в обе стороны. Реверсивное движение, которое продолжалось в течение года на данном участке, завершилось.

«Несколько лет тому назад мы перешли к созданию дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до Площади трех вокзалов. Это мегасложный проект. Тем не менее, должен вам сказать, что он практически реализован. Самый трудный этап пройден. Построены дополнительные магистральные пути, построены две железнодорожные эстакады, три путепровода», – сказал Сергей Собянин.

По словам Олега Белозёров, несмотря на небольшую длину участка – всего 4 км – строителями был выполнен значительный объем работ.

«Здесь залито 90 тыс. кубических метров бетона, установлены шумоизоляционные экраны, переложены путепроводы, под самим полотном уложены виброизоляционные маты. Объем движения увеличится практически вдвое: ежесуточно здесь будут проходить почти 300 поездов. Интервал движения сократится в три раза – с 18 до 6 минут», – подчеркнул Олег Белозёров.

Также на станции Площадь трех вокзалов был открыт новый вестибюль, который сократил время пересадки с метро и вокзалов на МЦД и сделал путь пассажиров более удобным. Для выхода на платформу можно воспользоваться эскалаторами и лифтом, а навесы платформы стилизованы под исторические конструкции начала XX века.

Бесшумность хода поездов по линии, проходящей по центру Москвы, обеспечивают бесстыковые пути, почти 2 км подпорных стен высотой до 10 м, 3 км шумозащитных экранов. В 40 близрасположеных домах для удобства жителей было заменено почти 7 тыс. окон.

Для укладки нового главного пути на Каланчевском путепроводе были возведены три двухпутных арочных пролетных строения: один – длиной 88 м и два – длиной 55 м каждый. Общий вес конструкции – свыше 4 тыс. тонн.

В настоящее время продолжается строительство новой пассажирской инфраструктуры на Курском вокзале и станции Площадь трех вокзалов, а также двух дополнительных железнодорожных путей для электропоездов МЦД-4. Проводятся работы по возведению вестибюлей, а также новых платформ, оборудованных современным светодиодным освещением, навесом от осадков и новой навигацией. На Комсомольской площади предстоит установить еще три арки путепровода.

Завершить реконструкцию планируется в 2023 году.