Московская железнодорожная компания будет участвовать в региональном отборе Всероссийской ярмарки вакансий.

Вакансии Московской железной дороги будут представлены на региональном уровне Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая будет проходить в Московской области с 15 по 17 апреля. Мероприятие охватит 4 города Подмосковья (Домодедово, Ногинск, Подольск, Мытищи), а также будет доступно в интернете.

Московская железная дорога предлагает множество вакансий. В основном это рабочие специальности, которые обеспечивают процесс перевозки: машинисты и их помощники, путевые монтеры, электромонтеры, осмотрщики вагонов и другие.

Для МЖД ярмарки вакансий являются ключевым инструментом решения кадровых задач, особенно в малых населенных пунктах. Такой формат позволяет кандидату получить всю необходимую информацию, а HR-специалистам - знакомиться с потенциальными сотрудниками.

При трудоустройстве на железную дорогу предоставляются все соответствующие льготы и гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, места для детей в корпоративных детских садах и оздоровительных лагерях. В компании работают различные программы адаптации для молодых и пожилых сотрудников.

Информацию о вакансиях в ОАО «РЖД» можно получить по телефону: 8 (800) 444-44-10 (звонок бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.