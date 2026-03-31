Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Московская железнодорожная компания будет участвовать в региональном отборе Всероссийской ярмарки вакансий.

2026-03-31 14:50
Вакансии Московской железной дороги будут представлены на региональном уровне Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая будет проходить в Московской области с 15 по 17 апреля. Мероприятие охватит 4 города Подмосковья (Домодедово, Ногинск, Подольск, Мытищи), а также будет доступно в интернете.

Московская железная дорога предлагает множество вакансий. В основном это рабочие специальности, которые обеспечивают процесс перевозки: машинисты и их помощники, путевые монтеры, электромонтеры, осмотрщики вагонов и другие.

Для МЖД ярмарки вакансий являются ключевым инструментом решения кадровых задач, особенно в малых населенных пунктах. Такой формат позволяет кандидату получить всю необходимую информацию, а HR-специалистам - знакомиться с потенциальными сотрудниками.

При трудоустройстве на железную дорогу предоставляются все соответствующие льготы и гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, места для детей в корпоративных детских садах и оздоровительных лагерях. В компании работают различные программы адаптации для молодых и пожилых сотрудников.

Информацию о вакансиях в ОАО «РЖД» можно получить по телефону: 8 (800) 444-44-10 (звонок бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru