Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Экспресс из хрусталя» снова начнет свое движение в начале апреля.

2026-03-31 13:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 по 5 апреля 2026 года Горьковская железнодорожная линия введет в эксплуатацию туристический поезд на паровозной тяге "Хрустальный экспресс", следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный. Проект был осуществлен в сотрудничестве с АО "ВВППК" и правительством Владимирской области.

Поезд отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится в Владимире в 16:52.

Легендарный паровоз серии П-36 возглавит состав, включающий современные комфортабельные вагоны. Они оборудованы системами кондиционирования, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Гусь-Хрустальном туристам предоставится уникальная возможность прогуляться по историческому центру города и насладиться его уникальной архитектурой. Они увидят Георгиевский собор - один из самых красивых храмов Владимирской области, а также торговые ряды XIX века, "мальцовские" дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, спроектированные архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсии туристы посетят Музей хрусталя имени Мальцовых и примут участие в мастер-классе "Секрет стеклодела".

Билеты на "Хрустальный экспресс" можно приобрести у местных туроператоров.

Информацию о расписании туристических поездов можно получить на сайтах ОАО "РЖД" и АО "ВВППК", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru