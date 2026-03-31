«Экспресс из хрусталя» снова начнет свое движение в начале апреля.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 по 5 апреля 2026 года Горьковская железнодорожная линия введет в эксплуатацию туристический поезд на паровозной тяге "Хрустальный экспресс", следующий по маршруту Владимир - Гусь-Хрустальный. Проект был осуществлен в сотрудничестве с АО "ВВППК" и правительством Владимирской области.

Поезд отправится из Владимира в 10:00 и прибудет в Гусь-Хрустальный в 12:05. Обратный рейс начнется в 15:50 и завершится в Владимире в 16:52.

Легендарный паровоз серии П-36 возглавит состав, включающий современные комфортабельные вагоны. Они оборудованы системами кондиционирования, автоматическими сдвижными дверями с сенсорным управлением, биотуалетами, регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

В Гусь-Хрустальном туристам предоставится уникальная возможность прогуляться по историческому центру города и насладиться его уникальной архитектурой. Они увидят Георгиевский собор - один из самых красивых храмов Владимирской области, а также торговые ряды XIX века, "мальцовские" дома рабочих, здания Историко-художественного музея и городской администрации, спроектированные архитектором Л. Н. Бенуа.

В рамках экскурсии туристы посетят Музей хрусталя имени Мальцовых и примут участие в мастер-классе "Секрет стеклодела".

Билеты на "Хрустальный экспресс" можно приобрести у местных туроператоров.

Информацию о расписании туристических поездов можно получить на сайтах ОАО "РЖД" и АО "ВВППК", в Центре поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах, в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.