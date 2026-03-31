Современный терминал для грузовых перевозок на станции Нижневартовск-I был запущен в эксплуатацию Свердловской железной дорогой.

На станции Нижневартовск-I был открыт новый грузовой терминал Свердловской железной дороги, который способен удовлетворить возрастающие потребности промышленных предприятий региона в обработке грузов.

Терминал предоставляет промышленникам полный набор услуг, включая погрузку и разгрузку, прием, сортировку, упаковку, хранение груза, его объединение в партии, последующее разделение и доставку до конечного потребителя, а также выдачу груза получателю. Отправка и получение груза могут быть оформлены удаленно с использованием электронного документооборота. При этом не требуется присутствие представителей заказчика на площадке.

Грузовладельцам предлагаются оптимальные решения для отправки различных видов грузов – от металлоконструкций и железобетонных изделий до трубной продукции, крупнотоннажных контейнеров и тарно-штучных грузов. Терминал обладает развитой инфраструктурой и оборудованием для работы с любыми видами железнодорожного подвижного состава и автотранспортом.

Первым и основным клиентом стала одна из ведущих логистических компаний нефтегазовой отрасли. Для нее наличие современного терминала в непосредственной близости от производственных объектов является значительным конкурентным преимуществом в условиях строгих сроков и высоких требований к сохранности грузов.

В марте общий объем обработанных грузов превысил 2 тыс. тонн. Среди потенциальных клиентов, которые выразили интерес к площадке, – подрядчики нефтегазовых проектов, строительные компании и поставщики промышленного оборудования, для которых Нижневартовск является ключевым логистическим узлом ХМАО-Югры.

Терминальный комплекс занимает территорию в 30 тыс. кв. м. Это дает возможность не только эффективно управлять текущими операциями, но и строить планы поэтапного увеличения производственных мощностей, расширения списка услуг и сервисов, модернизации оборудования, сообщило отделение корпоративных коммуникаций СвЖД.