Парк железнодорожного транспорта Красноярска обогатился 15 новыми грузовыми локомотивами типа «Ермак».

2026-03-31 12:12
Парк железнодорожного транспорта Красноярска обогатился 15 новыми грузовыми локомотивами типа «Ермак».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В контексте инвестиционного плана ОАО «РЖД», Красноярская железная дорога получила 15 отечественных грузовых электровозов «Ермак» 3ЭС5К серии.

Эти локомотивы были специально созданы для использования на железнодорожных путях Восточного полигона, которые характеризуются сложной местностью: они являются одними из самых мощных в России локомотивов с переменным током.

Электровозы располагаются в депо Боготол и используются для перевозки по Транссибу поездов с увеличенным весом 7100 тонн, а также сверхтяжелых составов весом более 12 тыс. тонн. Этот подход позволяет увеличить объемы грузоперевозок без увеличения числа поездов. В результате увеличивается пропускная и провозная способность магистралей Восточного полигона, начинающегося с КрасЖД.

Локомотивы этой серии адаптированы для работы в климатических условиях Сибирских регионов, где происходят резкие колебания температуры воздуха, а зимой температура может падать до -50°C.

Для удобства машинистов в кабинах установлены системы климат-контроля и эргономичные виброустойчивые кресла.

За последние 8 лет на Красноярскую магистраль было доставлено более 500 новых грузовых электровозов «Ермак». Они заменили локомотивы марки ВЛ. На данный момент парк КрасЖД обновлен более чем на 70%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

