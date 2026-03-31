Теперь возможность продления аренды автоматизированной камеры хранения на железнодорожных станциях доступна в интернете.

Корпорация «РЖД» внедрила на главных железнодорожных станциях страны новый цифровой сервис – онлайн-продление аренды ячейки автоматической камеры хранения (АКХ). Это решение призвано улучшить условия для пассажиров и способствовать развитию безконтактных услуг в инфраструктуре вокзалов.

Для использования сервиса, необходимо при первоначальной оплате отсканировать QR-код, ввести номер мобильного телефона, после чего на него будет отправлено сообщение со ссылкой. Переходя по ссылке, пользователь может в любой момент продлить аренду выбранной ячейки на требуемый период.

Сервис доступен на 345 вокзалах, где функционируют около 20 тыс. ячеек АКХ. Пассажирам предлагаются разные размеры ячеек для хранения багажа – стандартные, средние и большие, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант в зависимости от количества вещей. Гибкая система тарифов предлагает аренду на 1, 3, 6, 8, 12 или 24 часа. Онлайн-продление делает использование сервиса еще более комфортным, позволяя быстро изменять срок хранения.

Применение цифровых технологий продолжает быть одним из основных направлений развития инфраструктуры вокзалов. Новый сервис по продлению аренды АКХ улучшает условия для самообслуживания пассажиров и повышает общий уровень комфорта на вокзалах.