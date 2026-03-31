Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов Калининграда ожидаются 7 и 8 апреля.

2026-03-31 10:11
В связи с проведением ремонтных работ на станции Дзержинская-Новая 7 и 8 апреля 2026 года, произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов.

Так, 7 апреля не будет осуществлять рейсы рельсовый автобус, который обычно отправляется из Голубево до Южного вокзала в 09:40. 8 апреля пригородный поезд, который обычно отправляется из Гурьевска в Голубево в 07:20, будет следовать через остановку Киевская и прибудет на конечную станцию на 10 минут раньше, без остановки на Южном вокзале и остановке Ангарская.

Всю свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

