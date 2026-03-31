На Горьковской железнодорожной линии с апреля по июнь запланированы дополнительные рейсы в направлении Кирова.

На Горьковской железнодорожной линии введены дополнительный дальнего следования поезд № 251/252 на маршруте Киров – Москва, а также прямая группа вагонов Киров – Санкт-Петербург в составе поезда № 149/150 на маршруте Челябинск – Санкт-Петербург.

Эти составы будут работать в определенные дни с апреля по июнь 2026 года во время ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово в Кирове.

Так, поезд № 251/252 будет отправляться с Ярославского вокзала Москвы 23 и 25 апреля, с 13 по 31 мая по нечетным датам, а также 2, 4, 6 и 8 июня в 21:25 и прибудет в Киров на следующий день в 09:58. В обратном направлении состав отправится из Кирова 24 и 26 апреля, по четным датам с 14 по 30 мая, а также 1, 3, 5, 7 и 9 июня в 17:09 и прибудет в Москву на следующий день в 05:30.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород, Владимир и Ковров.

Прямая группа вагонов Киров – Санкт-Петербург будет отправляться из Кирова в составе поезда № 149/150 Челябинск – Санкт-Петербург с 13 по 31 мая по нечетным датам, а также 2, 4 и 6 июня в 12:40 и прибывать в Санкт-Петербург на следующий день в 11:12. В обратном направлении состав отправится из Санкт-Петербурга с 14 по 30 мая по четным датам, а также 1, 3, 5 и 7 июня в 16:02, прибудет в Киров на следующий день в 14:11.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Детальную информацию о правилах покупки билетов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.