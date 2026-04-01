Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-04-01 15:52
В мартовском месяце текущего года с платформ Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,57 млн пассажиров.
Согласно последним данным, в марте 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 2,57 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с мартом 2025 года. Из них 1,92 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+1,5%), а 0,65 млн пассажиров - в дальние рейсы (-6,3%). Общий пассажиропоток на СвЖД в марте 2026 года составил 647 млн пасс.-км, что на 6,8% ниже, чем в тот же период предыдущего года.

За первые три месяца 2026 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 7,2 млн пассажиров (-1,1%). Из них 5,3 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (-0,3%), а 1,9 млн пассажиров - в дальние рейсы (-3,1%). Общий пассажиропоток на СвЖД с начала 2026 года составил 1,9 млрд пасс.-км, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru