В мартовском месяце текущего года с платформ Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,57 млн пассажиров.

15:52

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в марте 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 2,57 млн пассажиров, что на 0,6% меньше по сравнению с мартом 2025 года. Из них 1,92 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (+1,5%), а 0,65 млн пассажиров - в дальние рейсы (-6,3%). Общий пассажиропоток на СвЖД в марте 2026 года составил 647 млн пасс.-км, что на 6,8% ниже, чем в тот же период предыдущего года.

За первые три месяца 2026 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 7,2 млн пассажиров (-1,1%). Из них 5,3 млн пассажиров отправились в пригородное сообщение (-0,3%), а 1,9 млн пассажиров - в дальние рейсы (-3,1%). Общий пассажиропоток на СвЖД с начала 2026 года составил 1,9 млрд пасс.-км, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.