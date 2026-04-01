В первом триместре нынешнего года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 23,6 миллиона тонн груза.

15:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 23,6 млн тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности:

железной и марганцевой руды – 5,9 млн тонн (-1,3%);

химических и минеральных удобрений – 6,5 млн тонн (-2,5%);

нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (-2,1%);

строительных материалов – 4,2 млн тонн (-1,9%);

лесоматериалов – 748,9 тыс. тонн (+13,8%);

цветной руды и серного сырья – 65,6 тыс. тонн (+16,7%);

химических веществ и соды – 211,1 тыс. тонн (+13,9%).

Тарифный грузооборот за период с января по март 2026 года достиг 39,1 млрд тонно-км (-11%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 49,5 млрд тонно-км (-11,5%).

В марте 2026 года на Октябрьской железной дороге было загружено 8,4 млн тонн грузов, что на 6,1% меньше, чем в марте 2025 года.

Тарифный грузооборот в марте 2026 года составил около 13,9 млрд тонно-км (-10,4% по сравнению с мартом 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,5 млрд тонно-км (-11% по сравнению с мартом 2025 года), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.