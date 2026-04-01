Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первом триместре нынешнего года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 23,6 миллиона тонн груза.

2026-04-01 15:33
Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 23,6 млн тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности:

  • железной и марганцевой руды – 5,9 млн тонн (-1,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 6,5 млн тонн (-2,5%);
  • нефти и нефтепродуктов – 2,6 млн тонн (-2,1%);
  • строительных материалов – 4,2 млн тонн (-1,9%);
  • лесоматериалов – 748,9 тыс. тонн (+13,8%);
  • цветной руды и серного сырья – 65,6 тыс. тонн (+16,7%);
  • химических веществ и соды – 211,1 тыс. тонн (+13,9%).

Тарифный грузооборот за период с января по март 2026 года достиг 39,1 млрд тонно-км (-11%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 49,5 млрд тонно-км (-11,5%).

В марте 2026 года на Октябрьской железной дороге было загружено 8,4 млн тонн грузов, что на 6,1% меньше, чем в марте 2025 года.

Тарифный грузооборот в марте 2026 года составил около 13,9 млрд тонно-км (-10,4% по сравнению с мартом 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,5 млрд тонно-км (-11% по сравнению с мартом 2025 года), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru