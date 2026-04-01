В первом триместре нынешнего года на Октябрьской железнодорожной линии было перевезено 23,6 миллиона тонн груза.

Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 23,6 млн тонн грузов, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В частности:
Тарифный грузооборот за период с января по март 2026 года достиг 39,1 млрд тонно-км (-11%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 49,5 млрд тонно-км (-11,5%).
В марте 2026 года на Октябрьской железной дороге было загружено 8,4 млн тонн грузов, что на 6,1% меньше, чем в марте 2025 года.
Тарифный грузооборот в марте 2026 года составил около 13,9 млрд тонно-км (-10,4% по сравнению с мартом 2025 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,5 млрд тонно-км (-11% по сравнению с мартом 2025 года), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.