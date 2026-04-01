За период с января по март 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено 6,1 млн тонн груза.

2026-04-01 15:24
С января по март 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено 6,1 млн тонн груза, что на 6,5% меньше, чем в тот же период 2025 года.

В течение этих трех месяцев было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 2,63 млн тонн (+3,2% по сравнению с 2025 годом);
  • лесоматериалов – 637,1 тыс. тонн (-11,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 524,8 тыс. тонн (-2,7%);
  • химических веществ и соды – 334,4 тыс. тонн (-3,8%);
  • черных металлов –293,1 тыс. тонн (-43,6%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 217,2 тыс. тонн (-7,3%);
  • цемента – 205,6 тыс. тонн (-34,5%);
  • строительных материалов – 178,1 тыс. тонн (-20,9%);
  • кокса – 152,6 тыс. тонн (+8,5%);
  • зерна – 148,3 тыс. тонн (увеличение – почти в 2,5 раза).

Грузооборот за период с января по март 2026 года составил 32 млрд тарифных тонно-км (-18,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 39,6 млрд тонно-км (-17,1%).

Основное влияние на общий объем перевозок оказывает снижение предъявления массовых грузов из-за снижения активности в некоторых отраслях. Это привело к сокращению отправки черных металлов – на 43,6%, цемента – на 34,5%, строительных материалов – на 20,5%, лесоматериалов – на 11,5%.

Однако сохраняется положительная динамика в отправке нефти и нефтепродуктов: рост – на 3,2%. Также возобновился рост перевозки нового урожая зерна – почти в 2,5 раза и кокса – на 8,5%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

