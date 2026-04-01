За период с января по март 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено 6,1 млн тонн груза.

С января по март 2026 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено 6,1 млн тонн груза, что на 6,5% меньше, чем в тот же период 2025 года.
Грузооборот за период с января по март 2026 года составил 32 млрд тарифных тонно-км (-18,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в пустом состоянии – 39,6 млрд тонно-км (-17,1%).
Основное влияние на общий объем перевозок оказывает снижение предъявления массовых грузов из-за снижения активности в некоторых отраслях. Это привело к сокращению отправки черных металлов – на 43,6%, цемента – на 34,5%, строительных материалов – на 20,5%, лесоматериалов – на 11,5%.
Однако сохраняется положительная динамика в отправке нефти и нефтепродуктов: рост – на 3,2%. Также возобновился рост перевозки нового урожая зерна – почти в 2,5 раза и кокса – на 8,5%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.