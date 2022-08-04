Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Билеты на пригородные поезда в Башкирии выгоднее покупать через приложение «ЖД Пассажирам»

2022-08-04 17:29
Билеты на пригородные поезда в Башкирии выгоднее покупать через приложение «ЖД Пассажирам»
С 8 августа 2022 года Государственным комитетом Республики Башкортостан увеличены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. При этом цена на проезд не изменится для граждан, приобретающих билеты через приложение «ЖД Пассажирам».

Данное решение впервые принято на законодательном уровне Государственным комитетом Республики Башкортостан по инициативе Куйбышевской железной дорог  и АО «Башкортостанская ППК».

К примеру, стоимость проезда на скоростном пригородном поезде «Ласточка» из Уфы до Демы составит 32 рубля (при покупке билета через приложение «ЖД Пассажирам» – 30 рублей), на скором поезде «Орлан» из Уфы до Стерлитамака – 374,40 рубля (при покупке билета через приложение «ЖД Пассажирам» – 343,20 рубля, что соответствует тарифу 2020 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

