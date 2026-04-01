2026-04-01 15:17
В первом квартале 2026 года с платформ Октябрьской железнодорожной сети было отправлено свыше 44,9 миллионов пассажиров.
Согласно свежим данным, с января по март 2026 года с платформ Октябрьской железнодорожной магистрали было отправлено свыше 44,9 млн пассажиров, что на 1,8% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 40,4 млн путешествовали в пригородном транспорте (+2,3%), а 4,5 млн - в дальних поездах (-2,5%).

Общий пассажиропоток за период с января по март уменьшился на 1,4% и составил 4,5 млрд пасс.-км. В пригородном транспорте было перевезено 1,3 млрд пасс.-км (+2,4%), а в дальних поездах - более 3,2 млрд пасс.-км (-2,4%).

В марте 2026 года с платформ ОЖД было отправлено более 16 млн пассажиров, что на 1,1% больше по сравнению с февралем 2025 года. Из них в пригородном сообщении - 14,5 млн (+1,5%), в дальних поездах - 1,5 млн (-2,6%).

Общий пассажиропоток в марте 2026 года составил 1,6 млрд пасс.-км, что на 2% меньше, чем в марте предыдущего года. В пригородном транспорте было перевезено 466,4 млн пасс.-км (+2,6%), а в дальних поездах - 1,1 млрд пасс.-км (-3,8%), сообщили в пресс-службе ОЖД.

