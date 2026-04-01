Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в расписании пригородных электропоездов Курского и Рижского направлений Московской железнодорожной сети ожидаются 3–5 апреля.

2026-04-01 14:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2, ожидаются с 3 по 5 апреля 2026 года. Причина - работы по замене двух стрелочных переводов на станции "Подмосковная".

Технические промежутки для проведения работ запланированы с 23:30 3 апреля до 09:30 4 апреля, а также в те же часы 4 и 5 апреля. Во время работ будут последовательно закрыты для движения участки 1 и 2 пути. Движение поездов будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме.

Пассажиры должны быть в курсе, что в расписание поездов вносятся значительные изменения. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до станций "Тушинская" и "Москва-Пассажирская-Курская", некоторые пригородные поезды дальних маршрутов совершат сокращенные рейсы, часть поездов будет временно отменена.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru