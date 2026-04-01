Изменения в расписании пригородных электропоездов Курского и Рижского направлений Московской железнодорожной сети ожидаются 3–5 апреля.

14:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, следующих по Курскому и Рижскому направлениям Московской железной дороги, включая МЦД-2, ожидаются с 3 по 5 апреля 2026 года. Причина - работы по замене двух стрелочных переводов на станции "Подмосковная".

Технические промежутки для проведения работ запланированы с 23:30 3 апреля до 09:30 4 апреля, а также в те же часы 4 и 5 апреля. Во время работ будут последовательно закрыты для движения участки 1 и 2 пути. Движение поездов будет осуществляться по соседним путям в реверсивном режиме.

Пассажиры должны быть в курсе, что в расписание поездов вносятся значительные изменения. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 будут следовать по сокращенным маршрутам – от или до станций "Тушинская" и "Москва-Пассажирская-Курская", некоторые пригородные поезды дальних маршрутов совершат сокращенные рейсы, часть поездов будет временно отменена.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.