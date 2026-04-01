В марте этого года произошло увеличение на 5,6% в числе пассажиров, отправившихся с вокзалов Калининградской железнодорожной сети.

В марте 2026 года с терминалов и платформ Калининградской железнодорожной сети было отправлено 575,4 тыс. пассажиров, что на 5,6% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В частности, в пригородном транспорте было перевезено 560,6 тыс. пассажиров, что на 5,7% больше показателя марта 2025 года, поездами дальнего следования в путешествие отправились 14,7 тыс. людей (рост – 2,5%).

Пассажирский оборот в марте составил 19,5 млн пасс.-км (+4,6%), включая в пригородном транспорте – 15,5 млн пасс.-км (+6,2%), в дальнем следовании – 4 млн пасс.-км (-1%).

В общей сложности с начала года с терминалов и платформ железной дороги было отправлено 1 млн 457 тыс. пассажиров (+1%), из них в пригородном транспорте – более 1 млн 414 тыс. (+0,9%), в дальнем следовании – 42,45 тыс. (+3,7%).

Пассажирский оборот в период с января по март составил 49,7 млн пасс.-км (+0,5%), включая в пригородном транспорте – 38,34 млн пасс.-км (+0,2%), в дальнем следовании – 11,3 млн пасс.-км (+1,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.