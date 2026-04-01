В первом квартале 2026 года по железнодорожной сети РЖД было перевезено свыше 290 миллионов пассажиров.

Согласно оперативной информации, в марте 2026 года на территории ОАО «РЖД» было перевезено 104,8 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем в тот же период предыдущего года. В числе этого количества, в пригородном транспорте было отправлено 96 млн человек (-0,3%), а в дальних поездках - 8,8 млн человек (-3,5%).

В марте 2026 года пассажирооборот достиг 9,4 млрд пасс.-км, что на 4,7% меньше, чем в сравнимый период прошлого года. В пригородном транспорте этот показатель составил 2,8 млрд пасс.-км (-1,5%), а в дальних поездках - 6,6 млрд пасс.-км (-6%).

За I квартал 2026 года было отправлено 290,1 млн пассажиров, что равно показателю за тот же период предыдущего года. В пригородном транспорте было отправлено 264 млн пассажиров (+0,2%), а в дальних поездках - 26,1 млн (-2%).

Пассажирооборот на территории ОАО «РЖД» за период с января по март 2026 года уменьшился на 2,5% по сравнению с прошлым годом и составил 27,7 млрд пасс.-км. В пригородном транспорте этот показатель составил 7,8 млрд пасс.-км (+1,2%), а в дальних поездках - 19,9 млрд пасс.-км (-3,8%).