Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 95,6 млн тонн в марте.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативным данным, в марте 2026 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 95,6 млн тонн, что на 2,1% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Грузооборот в марте 2026 года увеличился на 0,8% в сравнении с мартом предыдущего года и составил 218,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период возрос на 0,6% и достиг 269,6 млрд тонно-км.

За период с января по март 2026 года объем погрузки, по оперативной информации, составил 269,1 млн тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следующие грузы были погружены и отправлены по железной дороге:

каменный уголь – 81,5 млн тонн (-4,2% к январю – марту 2025 года);

кокс – 2,3 млн тонн (-11,2%);

нефть и нефтепродукты – 50 млн тонн (-0,3%);

железная и марганцевая руда – 25,8 млн тонн (-1,9%);

черные металлы – 11,5 млн тонн (-16,5%);

лом черных металлов – 1,1 тыс. тонн (-28,4%);

химические и минеральные удобрения – 18 млн тонн (-1,9%);

цемент – 3,1 млн тонн (-22,5%);

лесоматериалы – 6,2 млн тонн (-11,8%);

зерно – 8,5 млн тонн (+49,8%);

строительные материалы – 18,8 млн тонн (-4,4%);

руда цветных металлов и серное сырье – 4,1 млн тонн (-0,8%);

химические вещества и сода – 5 млн тонн (-5,5%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 5,6 млн тонн (-10,9%).

Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленные в контейнерах, составил 27,6 млн тонн (-0,9%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 600,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период уменьшился на 5,5% и достиг 743,1 млрд тонно-км.