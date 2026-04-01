Загрузка на сетях корпорации «РЖД» достигла 95,6 млн тонн в марте.

Согласно оперативным данным, в марте 2026 года объем погрузки на сетях ОАО «Российские железные дороги» достиг 95,6 млн тонн, что на 2,1% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Грузооборот в марте 2026 года увеличился на 0,8% в сравнении с мартом предыдущего года и составил 218,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период возрос на 0,6% и достиг 269,6 млрд тонно-км.
За период с января по март 2026 года объем погрузки, по оперативной информации, составил 269,1 млн тонн, что на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следующие грузы были погружены и отправлены по железной дороге:
Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленные в контейнерах, составил 27,6 млн тонн (-0,9%).
Грузооборот за период с января по март 2026 года снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 600,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот, учитывающий пробег вагонов в пустом состоянии, за тот же период уменьшился на 5,5% и достиг 743,1 млрд тонно-км.