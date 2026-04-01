Трансбайкальская железная дорога стала соорганизатором Всероссийского соревнования по истории бизнеса.

2026-04-01 10:29
Забайкальская железнодорожная компания приняла участие в организации регионального этапа XII Всероссийской Олимпиады по истории российского бизнеса.

В Забайкальском регионе проведение этого этапа олимпиады началось с 2022 года. В этом году местом проведения стал Забайкальский институт железнодорожного транспорта. Соревнование привлекло 235 студентов из высших и средних специальных образовательных учреждений, включая 77 учащихся ЗабИЖТ и Читинского железнодорожного техникума.

На открытии олимпиады участников поприветствовал глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

«Бизнес-сообщество всегда играло и продолжает играть ключевую роль в общественном развитии, поэтому такие инициативы направлены не только на повышение осведомленности о истории национального предпринимательства, но и на вовлечение молодежи в процесс создания собственного бизнеса, работающего в интересах общества и государства», - сказал он в своем приветственном обращении.

Основные задачи олимпиады – сохранение исторической памяти о российских предпринимателях, которые сделали значительный вклад в развитие страны, отдельных регионов и населенных пунктов, стимулирование интереса студентов к истории бизнеса и формирование у молодого поколения патриотических чувств к Родине.

Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Забайкальский край на всероссийском этапе олимпиады, который состоится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

