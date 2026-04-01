В период майских торжеств на Горьковском железнодорожном направлении запланированы дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва.

Во время майских праздников, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные дальнего следования поезда №№ 205/206, 285/286, 274/273 и 272/271 по маршруту Казань – Москва.

Например, из Казани поезд № 205/206 отправится 30 апреля и 8 мая в 00:10 и прибудет в Москву в тот же день в 15:48. В обратную сторону поезд отправится из Москвы также 30 апреля и 8 мая в 21:27 и прибудет в Казань на следующий день в 13:00.

Поезд № 285/286 отправится из Казани 3 и 11 мая в 15:00 и прибудет в Москву на следующий день в 03:50. В обратную сторону поезд отправится из Москвы 4 и 12 мая в 09:20 и прибудет в Казань в тот же день в 23:00 и 21:45 соответственно.

Поезд № 274/273 отправится из Москвы 29 апреля, 1, 3, 7 и 9 мая в 16:15 и прибудет в Казань на следующий день в 05:01. В обратную сторону поезд отправится из Казани 30 апреля, 2, 4, 6, 8 и 10 мая в 16:30 и прибудет в Москву на следующий день в 05:30.

Поезд № 272/271 отправится из Москвы 27 апреля, 5 и 13 мая в 16:15 и прибудет в Казань на следующий день в 05:01. В обратную сторону поезд отправится из Казани 28 апреля, 6 и 14 мая в 16:30 и прибудет в Москву на следующий день в 05:30.

На маршруте указанных поездов предусмотрены остановки, включая станции Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром-1 и другие.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

На официальном веб-сайте ОАО «РЖД», в разделе «Пассажирам», а также через Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру телефона: 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок из любого региона России), можно получить всю необходимую информацию о правилах оформления билетов и расписании движения поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.