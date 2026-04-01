Подготовка Красноярской железнодорожной компании к весеннему наводнению подходит к концу.

2026-04-01 10:07
На КрасЖД идет активная подготовка к предотвращению последствий весеннего паводка. Согласно прогнозам службы метеорологии, реки Сибири, которые пересекаются с железной дорогой, начнут освобождаться ото льда примерно к 10 апреля.

Первыми начинают готовиться к приходу талых вод работники железной дороги на участках Транссиба в Красноярском крае, где магистраль проходит через бассейны больших рек, таких как Енисей, Кан и Чулым.

Особое внимание уделяется участку Абакан – Подсиний – Минусинск на границе Красноярского края и Хакасии, где железнодорожные пути пересекают две большие реки – Енисей и Абакан. На границе Хакасии и Кемеровской области это участки, расположенные рядом с рекой Томь.

Вместе с представителями местного самоуправления было проведено обследование 5 плотин, находящихся в непосредственной близости от участков КрасЖД.

По мере освобождения рек ото льда, работники железной дороги установят специальные водомерные станции на 19 водных артериях в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской и Кемеровской области. Дополнительное наблюдение проводят локомотивные бригады – машинисты и их помощники, которые имеют список потенциально опасных мест. Они будут оперативно информировать диспетчерскую службу о любых изменениях.

В настоящий момент по всей длине магистрали ежедневно проводятся проверки объектов инфраструктуры, оценивается состояние ледяного и снежного покрова. Производится очистка водопропускных труб и каналов ото льда и снега, предназначенных для отвода талых и грунтовых вод от путей. С помощью снегоуборочных машин освобождаются кюветы. Работники железной дороги также очищают ото льда опоры больших мостов. В этих мероприятиях ежедневно участвуют десятки единиц специализированной техники и более 100 специалистов.

Семь противоэрозионных поездов, оснащенных сыпучими материалами, оборудованием и инвентарем, были сформированы для быстрого устранения возможных последствий паводка. Они находятся на станциях по всей длине магистрали и работают круглосуточно. Дежурство этих специальных составов продолжится до середины июня, до окончания паводкового сезона.

Стоит отметить, что инфраструктура Красноярской железной дороги пересекает более 30 рек в четырех сибирских регионах - Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

