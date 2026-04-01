Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Подстанция Литовко для тягового привода присоединена к электросети на Дальневосточной железнодорожной линии.

2026-04-01 09:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В процессе электрификации восточной части БАМ, на участке от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, тяговая подстанция Литовко была подключена к внешней электросети 220 кВ. Это пятый объект, к которому подведено напряжение, вместе с подстанциями Эльбан, Алькан, Джелюмкен и Сельгон. Планируется, что она будет запущена в эксплуатацию в 2026 году после завершения пуско-наладочных работ.

Кроме того, до конца текущего года на станции Литовко планируется завершить строительство дежурного пункта для обслуживания контактной сети, где будут размещены персонал, механизация и запас необходимых материалов.

Также на линии уже установлено 10,1 тыс. опор контактной сети, смонтировано 158 км контактного провода, проложено 2,2 тыс. км сетей связи, сигнализации и автоблокировки.

Напоминаем, что электрификация на участках Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, общей протяженностью 870 км, началась в 2023 году. Предусмотрено строительство 15 и реконструкция 2 тяговых подстанций, установка 1,7 тыс. км контактной сети, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru