Подстанция Литовко для тягового привода присоединена к электросети на Дальневосточной железнодорожной линии.

09:14

В процессе электрификации восточной части БАМ, на участке от Волочаевки-2 до Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, тяговая подстанция Литовко была подключена к внешней электросети 220 кВ. Это пятый объект, к которому подведено напряжение, вместе с подстанциями Эльбан, Алькан, Джелюмкен и Сельгон. Планируется, что она будет запущена в эксплуатацию в 2026 году после завершения пуско-наладочных работ.

Кроме того, до конца текущего года на станции Литовко планируется завершить строительство дежурного пункта для обслуживания контактной сети, где будут размещены персонал, механизация и запас необходимых материалов.

Также на линии уже установлено 10,1 тыс. опор контактной сети, смонтировано 158 км контактного провода, проложено 2,2 тыс. км сетей связи, сигнализации и автоблокировки.

Напоминаем, что электрификация на участках Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, общей протяженностью 870 км, началась в 2023 году. Предусмотрено строительство 15 и реконструкция 2 тяговых подстанций, установка 1,7 тыс. км контактной сети, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.