Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ПАО "Федеральная грузовая компания" и Московский государственный институт международных отношений заключили договор о взаимодействии в области улучшения навыков в области транспортной логистики.

2026-04-02 16:26
ПАО
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Международного форума по транспортной логистике, проходившего в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ФГК» и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Документ подписали генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев и директор Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР) МГИМО Владимир Саламатов.

Соглашение предполагает углубление научного, образовательного и практического взаимодействия, развитие кадровых ресурсов в области транспортной логистики, включая внешнеэкономическую деятельность, а также совместные исследования в области проектирования, планирования и координации логистических процессов.

«АО «ФГК» заинтересовано в привлечении молодых специалистов с глубокими знаниями в области международной логистики и внешнеэкономической деятельности. Современному бизнесу требуются профессионалы, которые разбираются в особенностях экспортно-импортных операций и способны создавать эффективные логистические цепочки в новых экономических условиях. Уверен, что сочетание фундаментальной университетской подготовки с практико-ориентированным подходом позволит нам участвовать в подготовке таких специалистов», – отметил Дмитрий Мурев.

Соглашение также предусматривает консультационную поддержку в разработке и реализации программ производственной практики и повышения квалификации, а также профильных магистерских программ ИМТУР МГИМО в области трансграничной логистики и цифровизации логистических процессов.

«Сотрудничество с одним из ведущих игроков в сфере железнодорожных перевозок предоставляет нашим студентам уникальные шансы для приобретения практических навыков и глубокого понимания современных логистических процессов. Нам важно, чтобы обучающие программы отвечали актуальным потребностям отрасли и формировали у выпускников не только теоретические знания, но и прикладные компетенции в области международной торговли и транспортной логистики. Уверен, что совместная работа с АО «ФГК» поможет усилить практическую часть подготовки будущих специалистов и будет способствовать развитию кадрового ресурса отрасли в целом», – подчеркнул Владимир Саламатов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru