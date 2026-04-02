ПАО "Федеральная грузовая компания" и Московский государственный институт международных отношений заключили договор о взаимодействии в области улучшения навыков в области транспортной логистики.

16:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ходе Международного форума по транспортной логистике, проходившего в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ФГК» и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Документ подписали генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев и директор Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР) МГИМО Владимир Саламатов.

Соглашение предполагает углубление научного, образовательного и практического взаимодействия, развитие кадровых ресурсов в области транспортной логистики, включая внешнеэкономическую деятельность, а также совместные исследования в области проектирования, планирования и координации логистических процессов.

«АО «ФГК» заинтересовано в привлечении молодых специалистов с глубокими знаниями в области международной логистики и внешнеэкономической деятельности. Современному бизнесу требуются профессионалы, которые разбираются в особенностях экспортно-импортных операций и способны создавать эффективные логистические цепочки в новых экономических условиях. Уверен, что сочетание фундаментальной университетской подготовки с практико-ориентированным подходом позволит нам участвовать в подготовке таких специалистов», – отметил Дмитрий Мурев.

Соглашение также предусматривает консультационную поддержку в разработке и реализации программ производственной практики и повышения квалификации, а также профильных магистерских программ ИМТУР МГИМО в области трансграничной логистики и цифровизации логистических процессов.

«Сотрудничество с одним из ведущих игроков в сфере железнодорожных перевозок предоставляет нашим студентам уникальные шансы для приобретения практических навыков и глубокого понимания современных логистических процессов. Нам важно, чтобы обучающие программы отвечали актуальным потребностям отрасли и формировали у выпускников не только теоретические знания, но и прикладные компетенции в области международной торговли и транспортной логистики. Уверен, что совместная работа с АО «ФГК» поможет усилить практическую часть подготовки будущих специалистов и будет способствовать развитию кадрового ресурса отрасли в целом», – подчеркнул Владимир Саламатов.