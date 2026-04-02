Пригородные поезда на маршрутах Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск стали осуществлять регулярные рейсы между Россией и Белоруссией.

15:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзале Смоленска состоялось торжественное событие, посвященное началу работы первого трансграничного пригородного поезда на маршруте Смоленск – Орша.

Участие в мероприятии приняли, благодаря телемосту с Международным транспортно-логистическим форумом в Санкт-Петербурге, заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев, заместитель главы администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович, начальник ГО «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич.

На церемонии запуска трансграничных пригородных поездов в Смоленске присутствовали губернатор Смоленской области Василий Анохин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников и другие официальные лица.

«Начало работы приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Беларусью – это историческое решение для Союзного государства. Это важный шаг в сторону создания единой транспортной системы наших стран и улучшения качества жизни людей. Мы экономим самый ценный ресурс пассажиров – время: раньше аналогичный путь между Витебском и Смоленском занимал до 5 часов, теперь – 2 часа», – подчеркнул Андрей Никитин.

«Подготовка к запуску проходила в тесной кооперации железнодорожников обеих стран. Для обеспечения бесперебойного и комфортного сообщения, специалисты провели стыковку расписаний. Расписание движения трансграничных пригородных поездов тщательно согласовано с расписанием поездов дальнего следования, следующих в направлении Москвы, Минска, Бреста, Могилёва, Мурманска, курортов Северного Кавказа и др. К началу движения обеспечена готовность подвижного состава, локомотивных бригад и инфраструктуры», – отметил Олег Белозёров.

На указанных маршрутах используются современные российские пригородные поезда, произведенные «Трансмашхолдингом» - модели ЭП3Д (Смоленск – Орша) и РА-3 (Смоленск – Витебск). Они предлагают высокий уровень комфорта и оснащены удобными туалетами, системами климат-контроля, лифтами и креплениями для инвалидных колясок и т. д.

Билеты на пригородные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск можно приобрести онлайн на официальном сайте ОАО «РЖД», через веб-приложение или мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в кассах на станциях. Оплата производится в рублях в России и Беларуси, принимается карта «МИР». Все льготы для граждан России и Беларуси сохраняются. Билеты можно купить не более чем за 10 дней до отправления поезда.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к запуску трансграничных пригородных поездов, холдинг «РЖД» провел подготовку железнодорожной инфраструктуры на этих маршрутах. В частности:

проведена детальная проверка состояния путей, стрелочных переводов, светофоров, контактной сети, полосы отвода (включая использование диагностических комплексов);

установлены новые стрелочные переводы на станции Смоленск;

усилено энергоснабжение на автотрансформаторном пункте «Красное»;

введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс для контроля железнодорожной автоматики на участке Смоленск – Рудня;

заменена система автоблокировки на участке Смоленск – Красный Бор.

В дополнение к этому, ведется крупномасштабное обновление вокзального комплекса Смоленск. Проект включает в себя ремонт фасадов здания вокзала и капитальное обновление площади перед вокзалом с организацией парковки и интеграцией транспортной инфраструктуры вокзала с городской средой. Завершение работ ожидается летом 2026 года.