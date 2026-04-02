Дополнительные субурбанские поезда были запланированы в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии.

2026-04-02 15:37
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В свете открытия сезона дачных поездок, Горьковская железная дорога вводит дополнительные пригородные поезда АО «Содружество» по наиболее популярным маршрутам в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии.

Начиная с 10 апреля 2026 года, в пятницу, субботу и воскресенье будет работать рельсовый автобус № 6453 на маршруте Йошкар-Ола – Яранск. С 11 апреля в субботу, воскресенье и понедельник запланирован рельсовый автобус № 6452 на маршруте Яранск – Йошкар-Ола, а также ежедневно – № 6502/6505 на маршруте Канаш – Чебоксары.

С 27 апреля будут ежедневно отправляться электропоезда № 6001 на маршруте Казань – Свияжск и № 6476 на маршруте Свияжск – Арск. С 1 мая ежедневно будут ходить пригородные поезда № 6452/6451 и № 6458/6457 на маршруте Ижевск – Чур, а с 2 мая – № 6352/6353 на маршруте Ижевск – Ува.

Полную информацию о расписании пригородных поездов можно найти на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

