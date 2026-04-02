В первом квартале 2026 года более 8,5 млн пассажиров были перевезены по Горьковской железнодорожной линии.

Согласно последним данным, с января по март 2026 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено более 8,5 млн пассажиров, что на 0,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из них 2 млн путешествовали на дальние расстояния (такое же количество как в 2025 году), а более 6,5 млн использовали пригородные маршруты (+0,2%).

За эти три месяца пассажирооборот превысил 2,2 млрд пасс.-км (-0,5%), включая 1,9 млрд пасс.-км (-1,3%) на дальних расстояниях и 324,5 млн пасс.-км (+4,1%) в пригородном транспорте.

В марте 2026 года на Горьковской железной дороге было отправлено более 3 млн пассажиров (такое же количество как в 2025 году), включая 659 тыс. на дальние расстояния (-2,9%) и 2,4 млн на пригородных маршрутах (+0,8%).

Пассажирооборот в марте составил 738 млн пасс.-км (-3,2%), включая 619 млн пасс.-км (-4,7%) на дальних расстояниях и 119 млн пасс.-км (+5,6%) в пригородном транспорте, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.